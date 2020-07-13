شكرا لمتابعة خبر عن مصادر : تكشف لـ’’سمابرس‘‘ عن لقاء مرتقب بين جباري والبخيتي على حدود محافظة مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علم موقع محرر موقع ’’ سمابرس‘‘ ، من مصادر موثوقة ، في مدينة مأرب ، أن مستشار رئيس الجمهورية عبد العزيز جباري ، تلقى اتصالًا مباشراً من نائب رئيس مجلس الشورى بصنعاء والقيادي في جماعة الحوثي محمد ناصر البخيتي، حيث عرض الأخير على جباري اللقاء به.

وقالت المصادر، إن جباري وافق على لقى البخيتي أو أي مسؤول من جماعة الحوثي على حدود مأرب، لتباحث حول آلية مشتركة في مواجهة التحالف، أو التصالح مع الفصيل السياسي المناوئ للسعودية داخل معسكر الشرعية.

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وتأتي هذه الدعوة، في أعقاب إعلان جباري ترحيبه بخوض سلام مع الحوثيين، تزامنا مع أنباء تؤكد رغبه المستشار في العودة إلى صنعاء والانسلاخ من التحالف العربي، الذي أطلق عدة تصريحات يدين سلوك التحالف في التعامل مع اليمن.

وكانت انباء تحدثت عن تهديدات تعرض لها جباري من جانب السعودية تتوعده بالتصفية في حال قرر الفرار من مأرب إلى صنعاء.