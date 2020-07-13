شكرا لمتابعة خبر عن على غرار ماحصل في عدن وسقطرى .. طارق صالح يعلن الإنقلاب على الشرعية ويبدء بتنفيذ الحكم الذاتي على الساحل الغربي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية لموقع ’’سمابرس‘‘ في المخا ، عن إعلان مرتقب لقيادة مايسمى حراس الجمهورية بالتمرد والإنقلاب على الحكومة الشرعية المعترف بها وإعلان الحكم الذاتي خلال الأيام القادمة.

جاء ذلك بعد أن رفض الرئيس هادي تلبية طلب ، طارق عفاش، الذي أكد على ضرورة إصدار قرار يلغي القرار السابق الذي قضى بتعين اللواء عبدالرحمن الشمساني قائدا للواء 35مدرع، وتعين العميد عبدالحكيم الجبزي خلفا له.

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وأكدت المصادر أن مدينة المخا تشهد مساء اليوم حالة من الإستنفار بين كل الوحدات العسكرية والأمنية ، مشيرة الى أن وحدات عسكرية تحركت قبل دقائق من كتابة هذا الخبر الى جميع منافذ مدينة المخا.

وفي السياق أشار المصدر الى تحرك لوائيين عسكرين تابعين لألوية حراس الجمهورية بإتجاه التربة والحجرية لإستكمال السيطرة عليها ، وإعلان الحكم الذاتي في الساحل الغربي .

وبينت المصادر دور الإمارات الساعي لفرض قيادات جديدة على الرئيس هادي من ضمنهم تعيين العميد ركن ،عادل الحمادي ،رجل الإمارات الأول ، وكذلك تعيين العقيد عبدالكريم السامعي المقرب من طارق عفاش .

وكانت قيادات ألوية حراس الجمهورية قد بدأت بتنفيذ التوجيهات الإماراتية الرامية لإسقاط مناطق في غرب محافظة تعز ليخلوا لها وجه ميناء المخاء وإمتداد الساحل حتى باب المندب .