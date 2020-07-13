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عدن - ياسمين التهامي - رهف القنون تصدم السعوديين بشكلها الجديد.. “شاهد” أول صورة واضحة لوالد طفلها!

ويظهر خلفها والد طفلها، يحمل طفلهما الأول، وعلقت رهف على الصورة قائلة: “أريد أن أقضي ما تبقى من حياتي معك، لنربي طفلنا معا ليكون قوياً مثلنا، أحبك وسوف أحبك دائماً”. وأغلقت رهف القنون خاصية التعليقات، اختصاراً للجدل التي تعلم أنها أثارته بنشر الصورة. وكانت رهف القنون قد صدمت السعوديين حين كشفت أنها رُزقت بطفلها الأول، وظهرت بفيديو قالت فيه: “ياجماعة، كل اللي ما صدق إني حامل طفلي لسه جديدة، يعني توني نفاس”. وكتبت رهف القنون في تعليقها على الفيديو: “أتمنى ذوليك اللي يحسبوني برجع السعودية يبطلون يتكلمون مستقرة وعندي زوج وطفل كلمت أحد من أهلي قبل شهر ويعرفون كل شيء ولا حتى سألوني أرجع.. قالوا لي كلمة: (كملي حياتك هناك بما إنك مستقرة) انتوا ويش مزعلكم وشايلين همي وهم أهلي”. فاجأت السعودية الهاربة إلى كندا، رهف القنون، مُتابعيها بنشر صورة قريبة للرجل الذي أنجبت منه طفلها الأول. وظهرت رهف بالصورة التي نشرتها عبر “انستجرام”، ورصدتها “وطن” بمظهر صادم، حيث قامت بتسريح شعرها كما تفعل النساء السمراوات، وقامت بوشم يدها، وارتداء ملابس جريئة تكشف صدرها.ويظهر خلفها والد طفلها، يحمل طفلهما الأول، وعلقت رهف على الصورة قائلة: “أريد أن أقضي ما تبقى من حياتي معك، لنربي طفلنا معا ليكون قوياً مثلنا، أحبك وسوف أحبك دائماً”. وأغلقت رهف القنون خاصية التعليقات، اختصاراً للجدل التي تعلم أنها أثارته بنشر الصورة. وكانت رهف القنون قد صدمت السعوديين حين كشفت أنها رُزقت بطفلها الأول، وظهرت بفيديو قالت فيه: “ياجماعة، كل اللي ما صدق إني حامل طفلي لسه جديدة، يعني توني نفاس”. وكتبت رهف القنون في تعليقها على الفيديو: “أتمنى ذوليك اللي يحسبوني برجع السعودية يبطلون يتكلمون مستقرة وعندي زوج وطفل كلمت أحد من أهلي قبل شهر ويعرفون كل شيء ولا حتى سألوني أرجع.. قالوا لي كلمة: (كملي حياتك هناك بما إنك مستقرة) انتوا ويش مزعلكم وشايلين همي وهم أهلي”.

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