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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يتفقد سير صرف المكرمة السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
تفقد محافظ محافظة المهرة، محمد علي ياسر، اليوم الإثنين ، سير عملية صرف مكرمة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في المحافظة.
وكان في استقبال المحافظ لدى وصوله مقر الصرف بمدينة الغيضة، وكيل أول المحافظة الأستاذ مختار بن عويّض الجعفري، ورئيس لجنة صرف المكرمة السعودية، في المناطق المحررة، العميد ركن منصور الجندي.
وطاف المحافظ في أقسام صرف المكرمة، مستمعا من العميد الجندي، إلى شرح حول آلية صرف المكرمة لقوات الجيش والأمن من قبل اللجنتين اليمنية والسعودية.
وأشاد المحافظ بن ياسر، بانتظام سير عملية الصرف وفق البرنامج المعد، مؤكدا على أهمية تذليل الصعاب وتنظيم العملية وتجاوز الإشكاليات لإنجاح عملية الصرف.
وشكر المحافظ القيادة السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وقائد القوات المشتركة للتحالف العربي الأمير فهد بن تركي، على دعهم لليمن ومحافظة المهرة
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