شكرا لقرائتكم خبر عن مرتكب مذبحة مسجدي نيوزيلندا يمثل نفسه في جلسة النطق بالحكم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قرر الشاب الأسترالي الذي اعترف بقتل 51 مسلما، في مسجدين بنيوزيلندا العام الماضي، تمثيل نفسه في جلسة النطق بالحكم المقررة الشهر المقبل؛ حيث أكد القاضي كاميرون ماندر إن قراره تمثيل نفسه لن يؤثر على الجلسة المقررة في 24 أغسطس.

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وقال القاضي، أنه يوافق على طلبه بعد تأكده من أن المتهم يعرف حقه في الاستعانة بممثل قانوني وأنه يرغب في التنازل عن هذا الحق؛ فيما كان قد أقر المتهم بذنبه في 51 تهمة بالقتل و40 تهمة بالشروع في القتل وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي.

وكشف محامو الإرهابي الذين انضموا للدفاع عنه منذ ظهوره الثاني بالمحكمة في الخامس من أبريل العام الماضي في بيان بالبريد الالكتروني، أنه " أبلغ الدفاع بأنه يرغب في تمثيل نفسه عند صدور الحكم".