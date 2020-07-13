شكرا لبحثكم عن خبر عاجل وبالصور.. قلب مدينة لودر يشعل بالنار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر الاعلامي عارف علوان قبل لحظات صور على حائطه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا قال أنها من قلب مدينة لودر،اكبر مدن ابين ، وان اهالي المدينة اشعلوها تعبيرا عن احتجاجهم المطالب بتوفير الخدمات لاسيما الكهرباء.

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