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عدن - ياسمين التهامي - أمٌّ تتجرّد من مشاعر الإنسانية في الكويت.. هذا ما فعلته بطفلتها الرضيعة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements رجال الأمن في الكويت جهودهم لكشف لغز طفلة رضعية حديثة الولادة عثر عليها داخل فناء عمارة في منطقة السالمية وقال مصدر أمني لصحيفة "الراي" الكويتية إن حارساً أبلغ عمليات وزارة الداخلية عن وجود طفل لقيط في فناء العمارة التي يعمل بها، فانتقل رجال الأمن والمسعفون إلى المكان، وبمعاينة اللقيط اتضح أنها أنثى حديثة الولادة، وحالتها مستقرة". وأضاف المصدر "تم نقل الطفلة إلى الجهات المختصة لتقديم الرعاية اللازمة، وتم تسجيل قضية في مركز الشرطة. وأشار إلى أن "رجال الأمن باشروا تحرياتهم للبحث عمن انتزعت الرحمة من قلبه ورماها في غياهب المجهول". رجال الأمن في الكويت جهودهم لكشف لغز طفلة رضعية حديثة الولادة عثر عليها داخل فناء عمارة في منطقة السالمية وقال مصدر أمني لصحيفة "الراي" الكويتية إن حارساً أبلغ عمليات وزارة الداخلية عن وجود طفل لقيط في فناء العمارة التي يعمل بها، فانتقل رجال الأمن والمسعفون إلى المكان، وبمعاينة اللقيط اتضح أنها أنثى حديثة الولادة، وحالتها مستقرة". وأضاف المصدر "تم نقل الطفلة إلى الجهات المختصة لتقديم الرعاية اللازمة، وتم تسجيل قضية في مركز الشرطة. وأشار إلى أن "رجال الأمن باشروا تحرياتهم للبحث عمن انتزعت الرحمة من قلبه ورماها في غياهب المجهول".

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