شكرا لبحثكم عن خبر معين عبدالملك يغادر السعودية الاحد القادم الى هذه الدولة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -



يصل رئيس وزراء الدكتور معين عبدالملك مصر، الأحد المقبل، فى زيارة رسمية تستغرق يومين ، بدعوة من رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولى. وفق تصريح خاص من سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد مارم.



وأضاف مارم فى تصريحاته، أن رئيس الوزراء سيلتقى مصطفى مدبولى وعددا من قيادات الدولة المصرية، ضمن برنامج زيارته لمصر، وتتناول اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليمن على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية و عددا من الملفات المشتركة بين البلدين ، وآخر التطورات على الساحة اليمنية.

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وأضاف مارم، فى تصريحاته لـموقع" اليوم السابع"، أن ضمن أهداف الزيارة أيضا الاطلاع على المسيرة التنموية والتجربة الاقتصادية الرائدة فى مصر والاستفادة منها فى اليمن. وكان السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية والمعتمد لدى الجمهورية اليمنية، قد عقد مباحثات مع الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني، الأسبوع الماضى، وسلمه خلال اللقاء رسالة خطية من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، جدد فيها التأكيد على اهتمام مصر باليمن ودعمها للأشقاء هناك.



وتضمنت الرسالة دعوة رئيس الوزراء لزيارة القاهرة في أقرب فرصة للتباحث والتشاور حول أفضل السبل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



يأتي ذلك في إطار الدور المصري الداعم للأشقاء في الجمهورية اليمنية.



ومن جانبه، عبر رئيس الوزراء اليمني عن اعتزازه بالدور المصري الداعم لليمن، وتطلعه لإتمام الزيارة بما يُعزز العلاقات الأخوية بين البلدين.