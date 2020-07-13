شكرا لبحثكم عن خبر ناشطون يكشفون عن شخص قام بعملية نصب على يمنيين وهؤلاء هم ضحاياه ! .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي بوستات يفيدون ان يمني، يدعى عبده محمد المعرشي قام بعملية نصب على عدد من اليمنيين وكانوا ضحاياة.

واضافوا ان المعرشي ينصب على اليمنيين بدعوات الى الاكوادور والبرازيل مزوره فوتشوب سعر الدعوه لا يتجاوز عشرين دولار وينصب على ابناء. بلاده لكي يسكر ويلاحق العاهرات في البرازيل

واوضحوا انها وصلت به الحماقة الى ان ينصب على اشخاص ويخرجهم خروج نهائي من السعوديه والامارات .

واكدوا ان محمد اسماعيل النهام والشاهري من خرجوا من السعوديه وكذا خرج احمد سمير احمد ناصر المنصوب من داخل الامارات والان عالق في مصر وقاد عملية نصب على اكثر من 15 شاب

وهم .

1-احمد عبدالرقيب المنصوب 1100دولار

2/ناصر احمد ناصر المنصوب 1100دولار

3/الفندم انور الوزله 1000دولار

4_احمد سمير المنصوب 1000دولار

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5_محمد قايد الصيادي 1000دولار

6-محمد اسماعيل النهام 1000دولار

7-قصي محمد صالح العماري 1000دولار

8-عمران بيرق 1000دولار

9-واحد شاهري 1000دولار

10-دارس ناجي المنصوب 1000دولار

11-صلاح بيرق 1000دولار

وحذروا منه وعدم التعامل معة.