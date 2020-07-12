شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السليماني لــ"اليمن العربي": إعلان الادارة الذاتية للجنوب جاء لحفظ الامن والاستفرار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - علق الباحث السياسي "علي محمد السليماني" وأحد مؤسسي الحراك الجنوبي، على قرار المجلس الانتقالي الجنوبي باعلان الادارة الذاتية للجنوب.



وقال السليماني في تصريحات لليمن العربي،إنه اضطر إلى إعلان الادارة الذاتية للجنوب لحفظ الامن والاستفرار وتوفير الخدمات ومنع سيطرة الاخوان الشياطين واذرعته الارهابية المدعومين من تركيا وقطر علي الحنوب العربي (جنوب اليمن).

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