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عدن - ياسمين التهامي - الفتاه العشرينية "إيمى تحاول الانتحار بسبب قصه اغتصابها من أخوالها: يا رب أمى ترتاح.."تقطع القلب"شاهد بالفيديو..!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ثلاثة أيام أشعلت فتاة تدعي ايمي علي السوشيال ميديا من خلال حديثها حول تعرضها للاغتصاب في سن صغير من قبل خالها، حين كشفت أيضاً خلال نفس الفيديو أنها تعرضت لمحاولات تحرش من قبل زوج والدتها، وهو الأمر الذى أثار موجة كبيرة من الجدل حول الفيديو بعبارات ارتبطت به من عينة: "الخال مش دايما والد"، وغيرها من الأمور التي أثارها الفيديو الذي نشرته ايمي قبل ثلاثة أيام. https://www.facebook.com/amira.waleed.104 ويبدو أن حديث ايمي حول أقاربها لم يمر مرور الكرام، حيث نشرت فيديو عبر صفحتها على موقع فيس بوك مؤخراً وهي داخل أحد المستشفيات، يتحدث خلاله شخص أنها مصابة بعدما حاولت الانتحار إلا أنها فشلت فيه. ثلاثة أيام أشعلت فتاة تدعي ايمي علي السوشيال ميديا من خلال حديثها حول تعرضها للاغتصاب في سن صغير من قبل خالها، حين كشفت أيضاً خلال نفس الفيديو أنها تعرضت لمحاولات تحرش من قبل زوج والدتها، وهو الأمر الذى أثار موجة كبيرة من الجدل حول الفيديو بعبارات ارتبطت به من عينة: "الخال مش دايما والد"، وغيرها من الأمور التي أثارها الفيديو الذي نشرته ايمي قبل ثلاثة أيام. https://www.facebook.com/amira.waleed.104 ويبدو أن حديث ايمي حول أقاربها لم يمر مرور الكرام، حيث نشرت فيديو عبر صفحتها على موقع فيس بوك مؤخراً وهي داخل أحد المستشفيات، يتحدث خلاله شخص أنها مصابة بعدما حاولت الانتحار إلا أنها فشلت فيه.

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