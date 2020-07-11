مليشيا الإخوان تفجير الوضع عسكريا جنوب محافظة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت مليشيا الإخوان بتفجير الوضع عسكريا جنوب محافظة تعز بعد أيام من التوتر، فيما تصدت القوات المشتركة بمحافظة الحديدة، لهجوم حوثي في محافظة الحديدة، غربي البلاد.



وقال مصدر عسكري وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن مجاميع تابعة لحزب الإصلاح ( الذراع اليمنية لتنظيم الإخوان الإرهابي)، هاجمت دورية عسكرية تابعة للواء 35 مدرع في الجيش اليمني بمدينة "التربة" جنوب مدينة تعز.

وأشار المصدر، إلى أن المليشيا الإخوانية أطلقت وابلا من الرصاص على دورية القيادي باللواء 35 مدرع "مروان البرح"، أثناء توجهه إلى السوق الشعبي بمدينة التربة، ما أسفر عن إصابة أحد مرافقيه بجروح خطيرة.

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وذكر المصدر، أن المليشيا الإخوانية تحاول التحرش بقوات اللواء 35 مدرع بهدف السيطرة على مواقعه في مدينة التربة، في مخطط مشبوه مدعوم من قطر وتركيا لاستحداث معسكرات على مقربة من العاصمة المؤقتة عدن.

ودفعت المليشيا الإخوانية، بعشرات المجاميع المسلحة من معسكر "يفرس" إلى مدينة التربة بهدف تفجير الوضع عسكريا والاستيلاء على مواقع اللواء 35 مدرع التي يتمركز فيها منذ العام 2015.

وفي محافظة الحديدة، تمكنت القوات المشتركة، من التصدي لهجوم حوثي واسع في منطقة "كيلو 16" شرق مدينة الحديدة الساحلية، وكبدت المليشيا الانقلابية خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

وقالت ألوية العمالقة، في بيان صحفي، إن قوات اللواء الأول فيها، تصدت للهجوم الحوثي بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الانقلابيين فيما لاذ البقية بالفرار.