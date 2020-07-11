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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: دولة نووية عظمى تصعق دول التحالف وتلغي الرئيس هادي وشرعيته وتعلن رسميا اعترافها بهذه الشخصية رئيسا لليمن شمالا وجنوبا..لن تصدق من هو !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements موسوعة أطلس الروسية الرسمية , مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء , برئيس الجمهورية اليمنية . وتداول ناشطون صورا للموسوعة الروسية في السياسية والجغرافيا التي وضعت اسم وصورة مهدي المشاط رئيسا للجمهورية اليمنية , منذ العام 2018 مآ وقالوا ان هذه الموسوعة تعد المرجع الرئيس للمؤسسات الرسمية الروسية , وان اعترافها بالرئيس المشاط رئيسا للجمهورية اليمنية ليس خطأ , بل توجه جديد للسياسية الروسيةآ وغيرها من القوى الدولية التي تعترف بالاقوياء على الأرض . موسوعة أطلس الروسية الرسمية , مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء , برئيس الجمهورية اليمنية . وتداول ناشطون صورا للموسوعة الروسية في السياسية والجغرافيا التي وضعت اسم وصورة مهدي المشاط رئيسا للجمهورية اليمنية , منذ العام 2018 مآ وقالوا ان هذه الموسوعة تعد المرجع الرئيس للمؤسسات الرسمية الروسية , وان اعترافها بالرئيس المشاط رئيسا للجمهورية اليمنية ليس خطأ , بل توجه جديد للسياسية الروسيةآ وغيرها من القوى الدولية التي تعترف بالاقوياء على الأرض .

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