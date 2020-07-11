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عدن - ياسمين التهامي - لاتتناول هذا النوع من الايسكريم ولا تسمح لأفراد اسرتك بتناوله ابدا مهما كانت رغبتهم فيه لأنه سم قاتل يهدد حياتك وحياة عائلتك !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements النظر عن المخاطر المعروفة للآيس كريم بالنسبة لمرضى السكري والسمنة، فإن المثلجات تحمل القدرة على التسبب بالتسمم الغذائي وتؤدي الى الموت . ففي عام 2015، نُقل 5 أشخاص إلى المستشفى في كنساس، وتوفي 3 منهم بعد تناول الآيس كريم الملوث بـListeria. وتعتبر هذه الحالات نادرة، حيث توجد لدى شركات تصنيع المواد الغذائية ضوابط واستراتيجيات لضمان سلامة المكونات. ومع ذلك، يمكن للآيس كريم أن يشكل خطرا بعد الشراء، في حال ذاب وأعيد تجميده. ويحدث هذا الأمر عادة عندما ينقل الآيس كريم من الثلاجة، ويُترك للذوبان ثم يعاد إليها قبل إخراجه مرة أخرى لتناوله. ويذوب الآيس كريم بسرعة كبيرة في درجة حرارة الغرفة، وهو الأمر المثالي بالنسبة للبكتيريا مثل، Listeria. كما أن استخدام ملعقة ملوثة في تناول الآيس كريم، يعد من الأخطاء الشائعة والخطرة. يذكر أن عدة أنواع من البكتيريا تنتج رائحة تدل على أن الثمار أو المنتجات قد تجاوزت أفضل حالاتها، ولكن يمكن أن تتكاثر Listeria في الثلاجة بدونة رائحة أو طعم. النظر عن المخاطر المعروفة للآيس كريم بالنسبة لمرضى السكري والسمنة، فإن المثلجات تحمل القدرة على التسبب بالتسمم الغذائي وتؤدي الى الموت . ففي عام 2015، نُقل 5 أشخاص إلى المستشفى في كنساس، وتوفي 3 منهم بعد تناول الآيس كريم الملوث بـListeria. وتعتبر هذه الحالات نادرة، حيث توجد لدى شركات تصنيع المواد الغذائية ضوابط واستراتيجيات لضمان سلامة المكونات. ومع ذلك، يمكن للآيس كريم أن يشكل خطرا بعد الشراء، في حال ذاب وأعيد تجميده. ويحدث هذا الأمر عادة عندما ينقل الآيس كريم من الثلاجة، ويُترك للذوبان ثم يعاد إليها قبل إخراجه مرة أخرى لتناوله. ويذوب الآيس كريم بسرعة كبيرة في درجة حرارة الغرفة، وهو الأمر المثالي بالنسبة للبكتيريا مثل، Listeria. كما أن استخدام ملعقة ملوثة في تناول الآيس كريم، يعد من الأخطاء الشائعة والخطرة. يذكر أن عدة أنواع من البكتيريا تنتج رائحة تدل على أن الثمار أو المنتجات قد تجاوزت أفضل حالاتها، ولكن يمكن أن تتكاثر Listeria في الثلاجة بدونة رائحة أو طعم.

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