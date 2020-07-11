شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار جديد في إيران وسط صمت وارتباك نظام طهران والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شهدت طهران اليوم السبت، وقوع انفجار جديد وسط ارتباك واسع وصمت وتعتيم إعلامي مثير للجدل.
وقال نشطاء محليون إنه من المتوقع حتى الأن أن دوي الانفجار يعود إلى اسطوانات غاز دون المزيد من التفاصيل.
وكان إيران شهدت الايام القليلة الماضية وقوع عدة تفجيرات في أماكن حيوية وسط تعتيم إعلامي مماثل.
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