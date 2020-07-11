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انفجار جديد في إيران وسط صمت وارتباك نظام طهران

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عدن - ياسمين التهامي -  شهدت طهران اليوم السبت، وقوع انفجار جديد وسط ارتباك واسع وصمت وتعتيم إعلامي مثير للجدل.

 

 

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وقال نشطاء محليون إنه من المتوقع حتى الأن أن دوي الانفجار يعود إلى اسطوانات غاز دون المزيد من التفاصيل.

 

وكان إيران شهدت الايام القليلة الماضية وقوع عدة تفجيرات في أماكن حيوية وسط تعتيم إعلامي مماثل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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