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عدن - ياسمين التهامي - هذا ما ظهر قبل مغرب شمس اليوم في سماء السعودية (صورة)

تمكن الراصدون للسماء بالسعودية برؤية المذنب نيو وايز (C / 2020 F3) بألافق الشرقي قبل شروق الشمس بالعين المجردة. ونشرت صفحة الجمعية الفلكية بجدة صورة للمذنب نيو وايز قالت انه تم شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements التقاطها بكاميرا Canon EOS 6D مع عدسة Canon EF 70-300mm ، فتحة العدسة f/5.0 ، مدة التعريض 2 ثانية ، حساسية الضوء ISO 6400 والمعالجة ببرنامج الفوتوشوب.

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