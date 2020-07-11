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عدن - ياسمين التهامي - شاهد با الصوره.. ظهور جديد ومفاجئ لرغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ظهور جديد ومفاجئ نعت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل، "أسطورة" كرة القدم العراقية، أحمد راضي، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة الأحد متأثرا بوباء " ظهور جديد ومفاجئ نعت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل، "أسطورة" كرة القدم العراقية، أحمد راضي، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة الأحد متأثرا بوباء " كورونا " المستجد. وتذكرت ابنة صدام حسين الراحل بهذه الكلمات عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" والوحيد على مواقع التواصل الاجتماعي: "رحم الله النجم العراقي أحمد راضي الذي رفع راية العراق بالمحافل الدولية" وتوفي نجم منتخب العراق السابق لكرة القدم أحمد راضي، اليوم الأحد، عن 56 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. وذكرت وسائل إعلام أن راضي توفي قبيل نقله إلى الأردن، حيث تقيم أسرته، وذلك لاستكمال العلاج بعد تدهور حالته الصحية. وولد أحمد راضي في 21 أبريل نيسان 1964 في بغداد وظهرت مواهبه في سن مبكرة وتألق في صفوف فريقي الرشيد والزوراء إلى جانب المنتخب العراقي في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي. وشارك المهاجم الراحل مع المنتخب العراقي في نهائيات كأس العالم 1986 في المكسيك حيث أحرز الهدف الوحيد لمنتخب بلاده في مشاركته الوحيدة في البطولة. ومع المنتخب أيضا فاز راضي ببطولتي كأس الخليج في عامي 1984 و1988 كما سبق له الفوز بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا. وبعد اعتزاله تحول راضي إلى مجال السياسة وانتخب عضوا في مجلس النواب العراقي.

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