شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب .. الكويت توجه تحذيرًا شديدًا لمواطنيها وكافة المقيمين ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أصدرت السلطات الكويتية تحذيرًا شديدًا لمواطنيها والوافدين المقيمين على أراضيها بعد تفشي فيروس كورونا بشكل مرعب على مستوى العالم.

ودعت وزارة الصحة الكويتية في بيان على "تويتر" أمس الجمعة المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر إلى الخارج في الوقت الحالي.

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وأوضحت الوزارة أن دعوتها تأتي لعدم استقرار الوضع الوبائي لمرض فيروس كورونا، واستمرار انتشار وانتقال العدوى بالفيروس، رغم التدابير والإرشادات الوقائية الصارمة المتبعة من مختلف دول العالم.

وكان المكتب الإعلامي للحكومة قد قال الشهر الماضي، إنه سيتم استئناف الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي، ابتداءً من الأول من أغسطس/آب، بعد تعليقها في مارس/آذار، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسجلت منظمة الصحة العالم ية زيادة قياسية في حالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا الجمعة مع ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بواقع 228102 حالة خلال 24 ساعة.

وذكر إحصاء لوكالة "رويترز" أن عدد حالات الإصابة على مستوى العالم تجاوز 12 مليون حالة، يوم الأربعاء، فيما يمثل علامة فارقة أخرى في انتشار المرض الذي أودى بحياة أكثر من 555 ألف شخص خلال سبعة أشهر.