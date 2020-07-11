إب: مقتل مزارع برصاص متنفذ حوثي بمديرية "حبيش"

أقدم متنفذ حوثي على قتل أحد الزارعين في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل انتهاكات واسعة تقوم بها المليشيات الحوثية بحق أبناء المحافظة الخاضعة لسيطرتها.



وقالت مصادر "يمن شباب نت" إن متنفذ حوثي يُدعى "علي هاشم الشامي" قام بإطلاق النار على المزارع "حمود علي قاسم مصلح" فأراده قتيلاً في مزرعته، أمس الجمعة.



وبحسب المصادر فإن الجاني ونجله قدموا إلى أرضية المجني عليه الكائنة في قرية الجمل بعزلة الضاحيتين بمديرية حبيش (شمال) وأطلقوا عليه الرصاص ولاذوا بالفرار.



وأكدت المصادر أن شجاراً نشب بين المزارع والمتنفذ الحوثي، على خلفية مساعي الأخير السطو على أرضه بقوة السلاح.



وتشهد محافظة إب، عمليات سطو منظمة للأراضي العامة والخاصة من قبل قيادات حوثية من خارج وداخل المحافظة ودعم من قيادات عليا في الجماعة.



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