- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف مواقع وتجمعات حوثية في 3 مديريات بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020
الخليج 365 ـ صعدة
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 11/تموز/2020، مواقع وتجمعات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت غارات على مواقع وتجمعات للحوثيين في مديريات، الظاهر، حيدان، وشدا.
وأكدت المصادر أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا الحوثية
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يقصف مواقع وتجمعات حوثية في 3 مديريات بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.