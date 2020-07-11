شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف مواقع وتجمعات حوثية في 3 مديريات بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

الخليج 365 ـ صعدة

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 11/تموز/2020، مواقع وتجمعات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

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وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت غارات على مواقع وتجمعات للحوثيين في مديريات، الظاهر، حيدان، وشدا.

وأكدت المصادر أن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا الحوثية