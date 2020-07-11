شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تحتال على صديق زوجها بعدما تمكنت من استدراجه بهذه الحيله الشيطانية ..لن تصدق مالذي فعلته ! شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتالت امرأة في دولة الإمارات على صديق زوجها بعدما تمكنت من استدراجه بحيلة شيطانية.

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن سيدة آسيوية وزوجها احتالا على صديق قديم لهما، وحصلا منه على نحو 600 ألف درهم بعد أن استدرجاه للاستثمار معهما، بدعوى تمويل عمليات تجارية، ودفع لهما في البداية مبلغًا بسيطًا وبعد فترة وجيزة أعاداه إليه مع أرباح كبيرة، ما شجعه على الاستثمار بمبلغ أكبر، فحصلت عليه الزوجة وفرت إلى بلادها فيما قبض على زوجها. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وفي التفاصيل قال المجني عليه (مستثمر آسيوي)، إنه يعرف المتهم الأول منذ سنتين، ويعرف زوجته من أربع سنوات عن طريق أحد الأصدقاء ونشأت بينهما صداقة، ثم عرضت عليه المرأة الدخول معها في مشروع تأمين الهدايا والكؤوس وطباعة الشعارات للشركات والمؤسسات الحكومية، فوافق وأعطاها مبلغاً من المال وسلمته في المقابل شيكات ضمان مسحوبة على حساب زوجها، وأعادت إليه أمواله مع مكسب جيد، وردّ إليها الشيكات.

وبعد فترة بسيطة، أرسلت إليه مراسلات مع شركتين يريدان منها منتجات بقيمة كبيرة، وعرضت عليه مشاركتها فأعطاها نحو 600 ألف درهم مقابل شيكات ضمان، لكنها تأخرت كثيراً في موعد ردّ الأموال والأرباح إليه، وبررت ذلك بأن عملاءها لم يدفعوا بعد، وأعطته جواز سفرها ضماناً إضافياً.

وأشار المجني عليه إلى أنه تواصل مع الشركتين اللتين يفترض أنها تعاقدت معهما وصدم بأن أوامر الشراء غير صحيحة، ثم فوجئ بأن المرأة غادرت الدولة بعد استخراج جواز سفر بدل فاقد، فأدرك أنه وقع ضحية عملية احتيال وأبلغ الشرطة التي قبضت على زوجها.

وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمة الزوج حضوريًا وزوجته غيابيًا.