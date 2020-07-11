شكرا لقرائتكم خبر عن عـاجل: الجوازات السعودية تفاجئ جميع المغتربين بهذا الشرط الإلزامي والا فلن يتم تجديد الاقامة _ مع استمرار توجيهات "الملك سلمان "بشأن التمديد المجاني ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، توضيحًا مهمًا بشأن الوافدين المقيمين في المملكة.

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وأكدت المديرية العامة للجوازات علي ضرورة وجود تأمين طبي علي المقيمين لديها حتي يتمكنوا من تجديد هوية الإقامة داخل البلاد.

جاء ذلك ردًّا علي سؤال أحد الأشخاص للمديرية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث قال: هل عدم توافر تأمين طبي لأحد التاب

وكان الملك "سلمان" وافق على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين، كذلك تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين وذلك بدون مقابل، وتمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، والتى تنتهى خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر بدون مقابل.

كما وافق أيضًا على تمديد صلاحية الخروج والعودة التي لم تستغل لمدة 3 أشهر بدون مقابل، وتمديد صلاحية الخروج والعودة للوافدين خارج المملكة لمدة 3 أشهر بدون مقابل.

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