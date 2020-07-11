شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمنح هذه الفئة من الوافدين إقامة طويلة الأمد بـ "500" ريال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت هيئة الجوازات السعودية بتفعيل بند، 4 سنوات إقامة مقابل 500 ريال سعودي بشكل سنوي، لهذه الفئة من الوافدين الموضحين بهذا البيان، اليكم كافة القرارات والبنود عبر هذا النسق من صحيفة المختصر .

حيث قد ذكرت صحيفة الرياض السعودية، ونقلا عن الجوازات السعودية أن هناك فئة من المغتربين يحق لهم الحصول على هوية مقيم طويلة الأمد، أي تصل لمدة 4 سنوات قابلة للتمديد بحسب الرغبة.

حيث سوف يدفع أصحاب هذه المهن، عن تلك المدة رسوم سنوية 500 ريال سعودي فقط ، ويسجل لهذه الفئات في بند الإقامة الإعفاء من رسوم المرافقين، بحسب أنظمة الجوازات اليعودية.

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وتدفع تلك الرسوم المحددة 500 ريال سعودي لمرة واحدة تمكنهم البقاء في المملكة ويتم إعفائهم من باقي الرسوم، ليصل مجموع الرسوم السنوية لتلك الفئات 2000 ريال سعودي عن كل اربع سنوات.

هذا وان الفئات التي ألغيت عنها الرسوم، هم زوجات السعوديين، وايضا المتعاقدين مع المؤسسات والوزارات والمصالح الحكومي.

ويتواجد الكثير من اليمنيين واليمنيات الذين يعملون لدى مصالح حكومية في السعودية كما يوجد عدد من اليمنيات متزوجات بمواطنين سعوديين..