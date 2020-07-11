شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يكشف عن موعد غرة شهر ذو الحجة 1441 والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي مدير العلاقات الخارجية للجمعية الفلكية اليمنية عن موعد غرة شهر ذو الحجة للعام الهجري الحالي 1441.
جاء ذلك في بيان للجمعية بشان بداية شهر ذو الحجة القادم، قال فيه: "موعد تحري الهلال/ يوم الشك/يوم الغيم/ليلة 30 من ذو القعدة تكون من بعد غروب شمس 29 من شهر ذو القعدة 1441 هجرية الموافق الأثنين 20 يوليو 2020".
واضاف: "و بالنسبة لتحرى الهلال من مطالع الجمهورية اليمنية في ذات اليوم، نؤكد الحسابات الفلكية غروب قرص القمر قبل غروب قرص الشمس على غرب اليمن بحوالي 3 دقائق ومنه حكم رؤية الهلال مستحيلة وكذلك يكون الاقتران المركزي في ذات اللية بعد الغروب حوالي الساعة 8:33 مساء بتوقيت صنعاء UTC 3".
واشار: "وعليه يكون اليوم التالي الثلاثاء 21 يوليو هو متمم لشهر ذو القعدة وغرة شهر ذو الحجة 1441 هجرية توافق فلكياً يوم الأربعاء 22 من يوليو 2020".
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