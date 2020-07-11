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عدن - ياسمين التهامي - وقف فوري للقتال وفتح مطار صنعاء وادخال المشتقات النفطية ( مسودة الاتفاق الأمميةالجديدة )

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements صادر موثوقة ان البعثة الأممية سلمت أطرافالصراع باليمن مسودة اتفاق جديدة تدعو إلى وقف فوري ملزم لإطلاق النار بجميعأنحاء البلاد. ‏‎وتضمنت مسودة الاتفاق تشكيل لجنة تنسيق عسكرية برئاسة الأمم المتحدة وعضويةطرفي النزاع لمراقبة وقف إطلاق النار بـ اليمن. ‏كما تضمنت مسودة الاتفاق تشكيل لجنة تنسيق عسكرية برئاسة الأمم المتحدة وعضويةطرفي النزاع لمراقبة وقف إطلاق النار بـ اليمن. ‏‎وتدعو مسودة الاتفاق الى فتح مطار ‎صنعاء وطرق رئيسية بعدة محافظات ورفع القيودعن دخول المشتقات النفطية لموانئ الحديدة. صادر موثوقة ان البعثة الأممية سلمت أطرافالصراع باليمن مسودة اتفاق جديدة تدعو إلى وقف فوري ملزم لإطلاق النار بجميعأنحاء البلاد. ‏‎وتضمنت مسودة الاتفاق تشكيل لجنة تنسيق عسكرية برئاسة الأمم المتحدة وعضويةطرفي النزاع لمراقبة وقف إطلاق النار بـ اليمن. ‏كما تضمنت مسودة الاتفاق تشكيل لجنة تنسيق عسكرية برئاسة الأمم المتحدة وعضويةطرفي النزاع لمراقبة وقف إطلاق النار بـ اليمن. ‏‎وتدعو مسودة الاتفاق الى فتح مطار ‎صنعاء وطرق رئيسية بعدة محافظات ورفع القيودعن دخول المشتقات النفطية لموانئ الحديدة.

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