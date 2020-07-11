شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة : أوراق هذة الشجرة تقضي على 80 % من فيروس كورونا.. اليمن أكثر إستخداماً لها من بقية الدول ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة : أوراق هذة الشجرة تقضي على 80 % من فيروس كورونا.. اليمن أكثر إستخداماً لها من بقية الدول !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وزیر الزراعة الإندونیسي ش?رول یاسین لیمبو، أن ً عقدا ملتف أوراق شجرة تنتشر في عدد من الدول العربیة بأسماء مختلفة؛ یقضي في نصف ساعة على 80 %من فیروس كورونا المستجد؛ لأن ?ذه القلادة التي تجعل الناس یشعرون بثقة أكبر، تزید مناعة الجسم ضد الفیروس وفقا لبي بي سي. وتعرف الشجرة لاتینیا باسم «Eucalyptus «أو «كافور» في مصر والیمن ، ً وأیضا «قلم طوز» بالعراق، و?ي منتشرة في معظم العالم تقریبًا، ومن?ا 25 ً نوعا في القارة الأمریكیة وحد?ا، إضافة إلى 700 نوع شبی?ة ب?ا في أسترالیا، وأوراق?ا المانعة ت البكتیریا والفطریات؛ إذ تنفع لعلاج اضطرابات الج?از التنفسي، كنزلات البرد والسعال ا َوسیلان الأنف والت?اب الحلق والربو واحتقان الأنف والت?اب الجیوب الأنفیة، وفقً للعربیة وشرح الوزیر لیمبو، في مؤتمر صحفي، تفاصیل مشروع لتطویر منتجات مصنوعة من الشجرة وأوراق?ا ولحائ?ا وزیوت?ا، ومن?ا أج?زة الاستنشاق الصغیرة، ومزیلات التعرق، لإنتاج?ا على نطاق واسع، ً بدءا من أوائل أغسطس المقبل، بدعم من وزیر الصحة الإندونیسي، وعدد آخر من شخصیات إندونیسیة مقتنعة بأن لشجرة «الأوكالیبتوس» قدرات وقائیة وعلاجیة متنوعة. وأعلنت وكالة البحوث والتنمیة الزراعیة الإندونیسیة، في مؤتمر صحفي، استعداد?ا لإطلاق العقد المصنوع من أوراق «الأوكالیبتوس» بعد أن حصلت على براءة اختراع? الوارد فی?ا أن الأوراق یمكن?ا القضاء على ما نسبت? 42 %من كورونا في 15 دقیقة، أو 80 %على الأقل في 30 دقیقة. وذكر عالم أوبئة بجامعة Griffith الأسترالیة، أن? لا یجد علاقة بین الأوراق وانتشار كورونا المستجد؛ لأن الفیروس ینتقل كقطرات إلى الج?از التنفسي، ویصل إلى الجسم من العین أو الفم أو الأنف، ولن تعمل أي قلادة إذا فركت عینیك أو لمست أنفك أو فمك ٍ بید احتشد فی?ا كورونا المستجد. َّ وسجلت إندونیسیا أكثر من 66226 إصابة حتى الیوم الأربعاء، وتوفي 3309 آخرون من سكان?ا، الذین جعل?ا عدد?م أكبر بلد إسلامي، و?و 273 ملیون نسمة. وزیر الزراعة الإندونیسي ش?رول یاسین لیمبو، أن ً عقدا ملتف أوراق شجرة تنتشر في عدد من الدول العربیة بأسماء مختلفة؛ یقضي في نصف ساعة على 80 %من فیروس كورونا المستجد؛ لأن ?ذه القلادة التي تجعل الناس یشعرون بثقة أكبر، تزید مناعة الجسم ضد الفیروس وفقا لبي بي سي. وتعرف الشجرة لاتینیا باسم «Eucalyptus «أو «كافور» في مصر والیمن ، ً وأیضا «قلم طوز» بالعراق، و?ي منتشرة في معظم العالم تقریبًا، ومن?ا 25 ً نوعا في القارة الأمریكیة وحد?ا، إضافة إلى 700 نوع شبی?ة ب?ا في أسترالیا، وأوراق?ا المانعة ت البكتیریا والفطریات؛ إذ تنفع لعلاج اضطرابات الج?از التنفسي، كنزلات البرد والسعال ا َوسیلان الأنف والت?اب الحلق والربو واحتقان الأنف والت?اب الجیوب الأنفیة، وفقً للعربیة وشرح الوزیر لیمبو، في مؤتمر صحفي، تفاصیل مشروع لتطویر منتجات مصنوعة من الشجرة وأوراق?ا ولحائ?ا وزیوت?ا، ومن?ا أج?زة الاستنشاق الصغیرة، ومزیلات التعرق، لإنتاج?ا على نطاق واسع، ً بدءا من أوائل أغسطس المقبل، بدعم من وزیر الصحة الإندونیسي، وعدد آخر من شخصیات إندونیسیة مقتنعة بأن لشجرة «الأوكالیبتوس» قدرات وقائیة وعلاجیة متنوعة. وأعلنت وكالة البحوث والتنمیة الزراعیة الإندونیسیة، في مؤتمر صحفي، استعداد?ا لإطلاق العقد المصنوع من أوراق «الأوكالیبتوس» بعد أن حصلت على براءة اختراع? الوارد فی?ا أن الأوراق یمكن?ا القضاء على ما نسبت? 42 %من كورونا في 15 دقیقة، أو 80 %على الأقل في 30 دقیقة. وذكر عالم أوبئة بجامعة Griffith الأسترالیة، أن? لا یجد علاقة بین الأوراق وانتشار كورونا المستجد؛ لأن الفیروس ینتقل كقطرات إلى الج?از التنفسي، ویصل إلى الجسم من العین أو الفم أو الأنف، ولن تعمل أي قلادة إذا فركت عینیك أو لمست أنفك أو فمك ٍ بید احتشد فی?ا كورونا المستجد. َّ وسجلت إندونیسیا أكثر من 66226 إصابة حتى الیوم الأربعاء، وتوفي 3309 آخرون من سكان?ا، الذین جعل?ا عدد?م أكبر بلد إسلامي، و?و 273 ملیون نسمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة : أوراق هذة الشجرة تقضي على 80 % من فيروس كورونا.. اليمن أكثر إستخداماً لها من بقية الدول ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.