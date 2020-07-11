شكرا لبحثكم عن خبر دحباش يعود للساحة الفنية بعد غياب دام أكثر من ربع قرن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الفنان اليمني عبد الكريم مهدي، أمين عام نقابة الفنانيين اليمنيين بتعز عن عمل جديد للفنان الكبير آدم سيف.

وقال مهدي في معرض ردوده على تساؤلات أحد متابعيه عن مسلسل دحباش ورغبة الجماهير في جزء جديد للمسلسل إن هناك عمل قادم سيتم تصويره قريباً وهو من تأليف الفنان آدم سيف.

وكان مهدي قد جسد شخصية ناجي في المسلسل وشارك الفنان آدم سيف الذي جسد دور "دحباش" بطولة المسلسل.

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ودحباش هو مسلسل كوميدي كان يُعرض على قناة اليمن الفضائية من 1991 وحتى 1993 ويعد نقلة نوعية في تاريخ الدراما والكوميدية اليمنية.

ومن أبرز الأعمال الفنية لآدم سيف مسلسل “حكايات دحباش” مسلسل “دحباش في مهب الريح”، “مسلسل ذئاب ولكن”،” مسلسل شر البلية”، “الخفافيش”، “أبو الخير”، “مسرحية الأقنعة المتساقطة”، “مسرحية زوجونا ياناس” .

يذكر أن الفنان آدم سيف يشغل منصب الملحق الثقافي في السفارة اليمنية بمملكة البحرين منذ تعيينه العام 2015.