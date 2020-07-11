شكرا لبحثكم عن خبر اليمن.. 24 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 11 حالة شفاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
سجلت المحافظات المحررة باليمن امس الجمعة 24 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 3 وفيات، فضلا عن 11 حالة شفاء.
واعلنت لجنة الطوارئ اليمنية على تويتر: "تسجيل (24) حالة إصابة جديدة كالتالي:(21) حضرموت، (1)تعز، (1)لحج، (1) عدن، كما تم تسجيل (3) حالات وفاة في حضرموت".
واضافت: "وسجلت (11) حالة شفاء:(4)شبوة، (4)تعز، (3)حضرموت، بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1380) و(364) وفاة و(630) تعافي".
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