شكرا لبحثكم عن خبر اليمن.. 24 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 11 حالة شفاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سجلت المحافظات المحررة باليمن امس الجمعة 24 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 3 وفيات، فضلا عن 11 حالة شفاء.

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واعلنت لجنة الطوارئ اليمنية على تويتر: "‏تسجيل (24) حالة إصابة جديدة كالتالي:(21) ‎حضرموت، (1)تعز، (1)لحج، (1) ‎عدن، كما تم تسجيل (3) حالات وفاة في حضرموت".

واضافت: "وسجلت (11) حالة شفاء:(4)شبوة، (4)تعز، (3)حضرموت، بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1380) و(364) وفاة و(630) تعافي".