بريطانيا: صافر "تشكل كارثة بيئية على وشك الوقوع"

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يزيد بن سلمان - شبوة - درج يُقدر عدد اليمنيين السود بالملايين، ويعانون عقبات تمييز اجتماعي متوارثة، إذ يعيشون في أماكن وتجمعات مخصصة، وبعضهم في بيوت من الصفيح والمساكن

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