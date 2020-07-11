اخبار الخليج / اخبار اليمن

ترامب يتراجع عن موقفه ويرتدي الكمامات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتراجع عن موقفه ويرتدي الكمامات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مقابلة أجراتها شبكة “فوكس نيوز” مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تراجع الأخير عن موقفه بشأن الظهور في الأماكن العامة بالكمامة.

 

 

Advertisements

وكان دونالد قد حرص خلال الشهور الماضية على تجنب الظهور في الأماكن العامة وهو يرتدي الكمامة.

 

وأعلن الرئيس خلال المقابلة أنه سيرتدي الكمامة عند زيارته التفقدية لمركز والتر ريد الطبي العسكري خارج واشنطن، وذلك للحماية من فيروس .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يتراجع عن موقفه ويرتدي الكمامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا