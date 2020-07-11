شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتراجع عن موقفه ويرتدي الكمامات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت مقابلة أجراتها شبكة “فوكس نيوز” مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تراجع الأخير عن موقفه بشأن الظهور في الأماكن العامة بالكمامة.
وكان دونالد قد حرص خلال الشهور الماضية على تجنب الظهور في الأماكن العامة وهو يرتدي الكمامة.
وأعلن الرئيس خلال المقابلة أنه سيرتدي الكمامة عند زيارته التفقدية لمركز والتر ريد الطبي العسكري خارج واشنطن، وذلك للحماية من فيروس كورونا.
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