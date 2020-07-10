شكرا لبحثكم عن خبر محافظ سقطرى: "الانتقالي" يدمر مؤسسات الدولة في المحافظة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اتهم محافظ جزيرة سقطرى رمزي محروس، الجمعة، المجلس الانتقالي الجنوبي ، بتدمير مؤسسات الدولة بالمحافظة، وإقصاء القيادات التابعة للحكومة. وقال محروس، في بيان عبر "فيسبوك": "المجلس الانتقالي يعمل بإيعاز من داعميه على تجريف (تدمير) مؤسسات الدولة، واستحداث مواقع عسكرية في سقطرى (جنوب شرق)". Advertisements وأضاف أن "قوات المجلس تقوم بإقصاء القيادات التابعة للحكومة من مفاصل الدولة بمحافظة سقطرى". وتابع: "الانتقالي يعمل على توزيع وبيع السلاح في أسواق المحافظة". واعتبر محافظ سقطرى، إجراءات المجلس الانتقالي بأنها "باطلة ومرفوضة وتزيد الأوضاع تعقيدا وتعرقل الجهود الرامية لإنهاء الصراع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ سقطرى: "الانتقالي" يدمر مؤسسات الدولة في المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.