شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي لعبت دور "لطيفة" في مسلسل باب الحارة ..شاهدو فضيحتها الجديدة داخل غرفة النوم .."صور" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ‏شاركت الفنانة السورية ليليا الأطرش نجمة باب الحارة بمواسمه التسعة الخاصة بالمخرج بسام الملا متابعيها وجمهورها عبر خاصية الستوريز في انستجرام صورة فاضحة ظهرت بها للجمهور بحمالة الصدر فقط وبلا مكياج وكتبت على الصورة: “صباح الخير” ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • فتاة سعودية شديدة الجمال كانت تبيع مقاطع إباحية في أحد أسواق الرياض ..وفي لحظة اندماجها مع الزبائن حصلت لها مفاجأة غير متوقعة ولم تخطر على بآل أحد ..شاهد • لم تعلم أن عيادة الأسنان فيها كاميرات فبعد أن داعبها واستمتع بجسدها نشر الفيديو.. شاهد فضيحة "نيرمين الفقي" مع طبيب الأسنان...(فيديو) • بعد ظهورها بطريقة أغرت بها متابعيها .. أمير سعودي يعلن حبه لها ويتقدم لخطبتها...نجمة مسلسل باب الحارة "شمس الملا" مع خطيبها الجديد في صور فاضحة...شاهد. • فنانة كويتية فائقة الجمال تنشر فيديو اباحي بالخطأ وتطلب اثنين مليون دينار لمن يرغب في ممارسة هذا العمل الفاضح معها ..شاهد • فضيحة صادمة لفتاة سعودية فائقة الجمال مع اللاعب كريستيانو رونالدو .. ماحدث لم يكن يتوقعه أحد ..شاهد • ناشطة سعودية شهيرة تستعرض مفاتن ابنتها المراهقة وتكشف مناطقها الحساسة ..ظهرت كأنها حورية من الجنة واذهلت الجميع بجمالها الشديد ..شاهد • هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي لعبت دور "لطيفة" في مسلسل باب الحارة ..شاهدو فضيحتها الجديدة داخل غرفة النوم .."صور" Advertisements • تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد • عاجل : قطر تصحو الان على كارثة مروعة .. الديوان الاميري يتعرض لهجوم مسلح .. انفجارات عنيفة تهز الدوحة ومصير مجهول للشيخ تميم ..«شاهد فيديو وصور مباشرة الان» • مذيعة MBC ‘"لجين عمران" تقع بالمحضور مع الفنان راشد الماجد .. برد شديد وحضن دافئ .."شاهد الصور" • شاهد : تحرش جنسي جماعي بين فتيات وشبان في عمر الورد بالسعودية ..هذة الفتاة الجميلة فتحت عبايتها واثارت جنون الشباب في المول فحدث مالم يتخيله أحد .."فيديو" • جعلت جورج قرداحي والجمهور في حالة ذهول .. شاهدو أجمل زوجة سعودية اقتحمت برنامج المسامح كريم ..«فيديو» • ‏عاجل : اغتيال مذيعة قناة الجزيرة "غادة عويس" والاعلامي محمد كريشان يكشف تفاصيل ماحدث .. شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- ولاقت صورة لطفية زوجة نجل ابوعصام في المسلسل الشامي الشهير تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي حيث أثنى قسم من الجمهور على اطلالة الاطرش بينما سخر بعضهم من صورتها الجريئة بدعوى شكواهم لزوجها ميلاد يوسف الذي لعب دور زوجها عصام في باب الحارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي لعبت دور "لطيفة" في مسلسل باب الحارة ..شاهدو فضيحتها الجديدة داخل غرفة النوم .."صور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.