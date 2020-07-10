شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار سما المصري في قاعة المحكمة.. وصدور قرار مفاجئ وصادم بحقها .. شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - عقدت محكمة الجنايات في مقرها بالمحكمة الاقتصادية بالتجمع الخامس ثانية جلسات محاكمة الفنانة الاستعراضية سما المصري، بتهمة التحريض على الفسق والفجور ونشر فيديوهات تحض على الرذيلة.

وأكدت مصادر أمنية بحسب مجلة "لها"، أنه أثناء نقل المتهمة من محبسها، إلى مقر المحكمة الاقتصادية، للمثول في ثاني جلسات محاكمتها على ذمة قضية التحريض على الفسق والفجور، دخلت في نوبة انهيار وبكاء حادة حتى تم إدخالها إلى مقر المحاكمة.

وظهرت المتهمة ترتدي ملابس الحبس البيضاء، وأودعتها حجز المحكمة وسط حراسة مشددة، وصدر القرار بتأجيل محاكمتهما لجلسة 23 أيار (مايو) الجاري، بعد دقائق من انعقادها، لحضور القاضي الأصيل، وللاطلاع على المستندات، وبعدها تم نقلها لعربة الترحيلات لإعادتها الى محبسها مرة أخرى.

يذكر أن النائب العام المصري كان قد أمر بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات التي تجري معها، ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مُصورة خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالاً فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

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