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صنعاء - ياسمين الخيامي - طفل يمني(10 سنوات) من هذه المحافظة أحب فتاة وذهب يطلب يدها من والدها..لن تصدق كيف تمت معاقبة الطفل بطريقة وحشية لا تخطر على البال ( فيديو صادم )

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