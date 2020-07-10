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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل الهجوم الاسرائيلي على منشأت ايران النووية غرب طهران فجر اليوم





كشفت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، بسماع دوي انفجار غرب العاصمة طهران. وذكرت وكالة مهر ووكالة أنباء التلفزيون الإيراني أنه تم سماع دوي انفجار من ناحية بلدة ?رمدرة قرب مدينة كرج في إقليم البرز وبلدة القدس غرب طهران، وأدى الحادث الذي لم يتم تحديد سببه بعد إلى انقطاع التيار الكهربائي. وشهدت إيران خلال الأيام الماضية سلسلة تفجيرات هزت عدة مواقع بينها منشأة نطنز النووية. وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، غلام رضا جلالي، إن طهران لا تستبعد عملا تخريبيا من قبل مجموعات المعارضة أو هجوما سيبرانيا من قبل الولايات المتحدة. ولكن مسؤولين إيرانيين آخرين اعتبروا أن الانفجارات نتجت عن هجمات يقف ورائها الكيان الصهيوني .





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