شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجاة مدوية يفجرها وزير مصري عن القاتل الفعلي للرئيس الراحل "محمد مرسي" ومن تكون الشخصية التي تم تجهيزها للرئاسة غير السيسي .. شاهد(الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم" هكذا يسعى نظام السيسي لتبرئة نفسه من جريمة قتل الرئيس الراحل محمد مرسي، داخل السجن، بعد الانقلاب عليه وعزله.

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وعملًا بالمقولة السائدة، فجر حلمي النمنم وزير الثقافة المصري الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالرئيس الراحل المعزول محمد مرسي ، قائلا :" الإخوان كانوا يخططون لتصفية محمد مرسي حتى يتسلم خيرت الشاطر الحكم بدلا منه،معقبا :"الخيانة في دم الإخوان والشاطر كان يسعى لقتل مرسي".

وأضاف "النمنم"، خلال حواره ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق ،بأن الإخوان اعتدوا على الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وهو ميت، بطريقة الجميع يخجل من ذكرها، ويكتفون بأن القذافي تم سحله من جانب الإخوان وهو ميت".

وتابع :" مقولة ليسوا اخوان وليسوا مسلمين التي قالها البنا بعد مقتل النقراشي كانت نوع من أنواع التقية ولم تكن تبرأ من القتلة، مستكملا :" الوثائق تؤكد أن البنا قاتل ومن خلال قراءة الوثائق فإن الحكومة المصرية وقتها مارست ضغوطا على البنا لتسليم القتلة وللحفاظ على الجماعة سلم أعضاء من الجماعة وتم تصفيته من داخل الجماعة.