شكرا لقرائتكم خبر عن اسقاط طائرة حوثية مسيرة في قانية " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسقطت قوات قبلية وعسكرية طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بجبهة قانية محافظة البيضاء.

وبحسب المصادر ، فإن المسيرة الحوثية المفخخة تم اسقاطها في منطقة الرزان التابعة لمديرية ماهلية التي تحادد جبهة قانية.

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جديد اب برس

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ومنذ العام 2019 صعدت مليشيات إيران من عملياتها العسكرية بالطائرات المسيرة مستهدفة الأراضي السعودية وجبهات القتال في المحافظات التي تشهد مواجهات وأبرزها جبهة الساحل الغربي وجبهات مأرب والبيضاء.

ومنذ مطلع العام تم إسقاط عشرات الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية في الجبهات التي تشهد عمليات عسكرية ضد المليشيات.

كما أعلن التحالف العربي تدمير ورش ومصانع تعمل في تصنيع الطائرات المسيرة بغارات للطيران في العاصمة صنعاء.