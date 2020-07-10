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عــــــــاجل .. كارثة مرعبة تضرب الأردن وتحذيرات صارمة للأردنيين بمغادرة البلاد فورا .. ماذا يحدث

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الرياض - رنا عبدالله - 2020/07/10 الساعة 15:58مساءاً - عــــــــاجل .. كارثة مرعبة تضرب الأردن وتحذيرات صارمة للأردنيين بمغادرة البلاد فورا .. ماذا يحدث

أطلقت السلطات الأردنية اليوم الخميس. تحذيرًا مهمًا للمواطنيين وبدات في إخلاء نحو خمسة آلاف شخص من فنادق عدة بعدما خضعوا لدى دخولهم المملكة لحجر صحي إلزامي مدة أسبوعين للتأكد من خلوهم من .

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وشرعت السلطات منذ ساعات الصباح الباكر بإخلاء المحجور عليهم من فنادق في عمان ومنطقة البحر الميت، خضعوا فيها لحجر صحي إجباري لدى وصولهم الأردن قبل أسبوعين، وسط إجراءات مشددة.

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سعد محمود

سعد محمود

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