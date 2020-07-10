شكرا لقرائتكم خبر عن خبر مفاجئ: بشأن الجنود المشاركين في حرب اليمن "الملك محمد بن سلمان" يصدر قرار رسميا ويفاجئ به الجميع.. شاهد (نص القرار) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بتوجيهات مباشرة من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان أعلنت الجهات المختصة السعودية، قرارًا باستثناء العسكريين المشاركين فعليا في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءات (المنع من السفر، والحبس) في نظام التنفيذ الواردين ضمن المادة السادسة والأربعين. آآآ شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements آآآ آآ آآ آآ آآ آآ آ آ آ وفي شهر أبريل الماضي، كان مجلس الشورى قد صوّت على القرار، ووافق عليه بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن موضوع الاستثناء، وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه موضوع الاستثناء بعد طرح التقرير للنقاش قبل التصويت على توصية اللجنة، حسب صحيفة أم القرى السعودية. وألغى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في وقت سابق قرار إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية على المدينين، ليقتصر الأمر على منع التعامل «المالي»، طبقاً لنظام التنفيذ، كما أقر وضع ضوابط مدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري.

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