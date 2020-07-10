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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. كويتي يستنجد بالأمن لإنقاذه من ضرب زوجته له !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ جد مواطن كويتي برجال الأمن في بلده لنجدته من زوجته وشقيقتها، بعد تعرّضه للضرب المبرح من قبلهما بسبب خلافات شخصية. وتوجه الأمن لمنزل الزوجية وحرر محضرا بالواقعة، بحسب صحيفة “الراي” الكويتية. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن مواطنا يسكن بمحافظة مبارك الكبير، اتصل بعمليات وزارة الداخلية واستنجد بهم لإنقاذه بعد تعرضه للضرب من قبل زوجته وشقيقتها في مسكنه بسبب خلافات شخصية.

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