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عدن - ياسمين التهامي - ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيل داني إنجز (صورة)





سجل المهاجم الإنجليزي داني إنجز هدفا في مباراة فريقه ساوثهامبتون مع إيفرتون، في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب غوديسون بارك. وجاء هدف داني إنجز في الدقيقة 31، بمساعدة ستيوارت أرمسترونغ. ورفع داني إنجز رصيده إلى 19 هدفا، في المركز الثالث على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتساوى مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول. ويتصدر جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، وسجل 22 هدفا، ويتبعه الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ، لاعب آرسنال، وسجل 20 هدفا. وبعد صلاح وإنجز يأتي سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي في المركز الرابع، وسجل 16 هدفا، متساويا مع ساديو ماني لاعب ليفربول. وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد تسجيل داني إنجز: 1. جيمي فاردي، ليستر سيتي، 22 هدفا. 2. بيير-إيميريك أوباميانغ، آرسنال، 20 هدفا. 3. داني إنجز (ساوثهامبتون)، ومحمد صلاح (ليفربول)، ولكل منهما 19 هدفا. 4. سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، ساديو ماني (ليفربول)، ولكل منهما 16 هدفا. 5. أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، وراؤول خيمينيز (وولفرهامبتون)، ولكل منهما 15 هدفا.







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