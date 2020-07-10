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عدن - ياسمين التهامي - ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية محمد صلاح ضد برايتون



عزز النجم المصري محمد صلاح مكانته في ترتيب هدافي الدوري الانجليزي، بعد أن نجح في تسجيل ثنائية لفريقه مساء اليوم الأربعاء ضد برايتون ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب "بالمر" ، وانتهت للريدز 3-1، فى إطار الجولة الـ 34 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج". ترتيب هدافي الدوري الانجليزي محمد صلاح يحتفل بالهدف الثالث محمد صلاح يحتفل بالهدف الثالث وبذلك وصل النجم المصري إلى الهدف رقم 19 له في الدوري الانجليزي هذا الموسم، يحتل من خلاله المركز الثالث في ترتيب الهدافين. ويتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي برصيد 22 هدفًا يليه بيير أوباميانج مهاجم أرسنال برصيد 20 هدفًا. برايتون ضد ليفربول محمد صلاح هو بطل المباراة الأول بلا منازع، بعد أن سجل هدفين رائعين وصنع هدف، أى اشترك في جميع أهداف ليفربول الثلاث. جاء هدف محمد صلاح الأول بعد مرور 6 دقائق فقط مستغلًا خطأ دفاعي بتمريرة من نابي كيتا. بعدها بدقيقتين تحديدًا في الدقيقة 8، مرر صلاح كرة إلى القائد جوردان هندرسون الذي سجل الهدف الثاني للريدز بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ليشترك المصري في الهدفين من خلال التسجيل والصناعة. وقبل نهاية الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 46 سجل توسارد هدف برايتون الأول من خلال كرة عرضية ليقابلها بباطن القدم في الزاوية البعيدة. في الشوط الثاني ظلت النتيجة كما هي حتى الدقيقة 76 ليسجل محمد صلاح هدف رائع من رأسية متقنة بعدما قطع على الزاوية القريبة ليحرز الثالث، ويقود فريقه للفوز بنتيجة 3-1. ويصل ليفربول بطل الدوري الإنجليزي للنقطة 92 في صدارة جدول الترتيب، بفارق 23 نقطة كاملة عن الوصيف مانشستر سيتي صاحب الـ69 نقطة بعد الفوز اليوم بخماسية نظيفة على نيوكاسل يونايتد. وحسم ليفربول لقب البريميرليج في وقت سابق حيث ضمن الفوز باللقب هذا الموسم بعد غياب استمر 30 عامًا. فى المقابل، يحتل برايتون المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الثامن عشر. محمد صلاح ضد برايتون وبذلك يكون اشترك محمد صلاح بـ8 أهداف خلال مباراته السادسة التي شارك فيها مع ليفربول ضد برايتون بالبريميرليج، حيث سجل النجم المصرى 5 أهداف وصنع 3 آخرين. وساهمت أهداف محمد صلاح فى تحقيق الريدز الفوز على برايتون فى جميع المواجهات الستة التى شارك فيها ضد منافسه بالدوري الإنجليزي. وحسم الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي 12 نقطة للفريق الإنجليزي خلال مشواره لهذا الموسم في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 30 عاماً ، من خلال أهدافه الحاسمة التي حسمت مباريات لصالح بطل الدوري الإنجليزي .

