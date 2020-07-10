شكرا لمتابعة خبر عن قيادات جنوبية تطالب قيادة الانتقالي بمصارحة الشارع الجنوبي بما يدور خلف الكواليس في مفاوضات الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب عدد من ناشطي وإعلامي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا،قيادة المجلس بمكاشفة الشارع الجنوبي بما يدور خلف الكواليس في المفاوضات غير المباشرة التي تدار في الرياض بين الشرعية والانتقالي .

واكدات قيادات جنوبية لـ’’سمابرس‘‘ بأن قيادات المجلس تتأمر على الشارع الجنوبي بإعلان دولة الجنوب لا سيما بعد أن اتضح بأن عيدروس الزبيدي ليس لديه قضية يمثلها ولا مشروع يحمله سوى السعي خلف الحصول على منصب رفيع في الدولة.

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وقال مغرد إماراتي شهير في تغريده له رصدها ’’سمابرس‘‘في تويتر : على الاخوة في المجلس الانتقالي الجنوبي تهيأت الشارع الجنوبي حتى لا تكون ردة الفعل صادمة" في إشارة منه لانحراف مسار قضية الانتقالي الجنوبي من خلال ضغوط سعودية كبيرة تقوم بها لحرف مسار القضية الجنوبية .

وأضاف في تغريدته ’’ مافي افضل من الحقيقة و توضيح للمناصرين بما يجري خلف الكواليس ‘‘ في إشارة لمنه لتحول مسار المفاوضات غير المباشرة بين الانتقالي من جهة والشرعية من جهة أخرى في الرياض .