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كتب امير فتحي في الجمعة 10 يوليو 2020 08:39 صباحاً - تسريب فيديو صادم لوالد طفل الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون ذو البشرة السوداء .. لن تصدق من يكون؟(شاهد)

في مفاجأة صادمة تلقاها الجميع وخاصة النشطاء في المملكة العربية السعودية، أعلنت الفتاة السعودية الهاربة التي حصلت على حق اللجوء في كندا أنها أنجبت طفلها الأول على الرغم من عدم إعلان زواجها، لكنها قد صرحت من قبل أن رفيقها شاب أسمر، في إطار دعمها للتظاهرات الأمريكية ضد واقعة جورد فلويد العنصرية.

وقالت رهف في منشور عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “أتمنى ذوليك اللي يحسبوني برجع للسعودية يبطلون يتكلمون، مستقرة وعندي زوج وطفل، كلمت أحد من أهلي قبل شهر ويعرفون كل شيء ولا حتى سألوني أرجع ، قالوا لي كلمة كملي حياتك هناك بما أنك مستقرة”.

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وأثار هذا التصريح حالة كبيرة من الجدل، إذ رأى بعض المتابعين أن رهف حققت ما تحلم به أي فتاة؛ إذ تزوجت وأنجبت طفلا وهي بعمر الـ 20 عامًا.

فيما عبر بعض آخر عن صدمته لتحول رهف إلى قدوة عند بعض الفتيات المراهقات بعد إعلانها زواجها وإنجابها، بالإضافة إلى رضا عائلتها عنها وعودة العلاقات بينهما.

هذا ولفتت رهف الأنظار إليها بأحدث ظهور لها؛ إذ بدت بملامح مختلفة وملابس جريئة.

وشكك آخرون بحقيقة زواج رهف متهمينها أنها تعيش علاقة محرمة وأن طفلها غير شرعي، لا سيّما أنها لم تعلن سابقًا ولا بأي شكل من الأشكال عن ارتباطها.