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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير:ليست من قوات هادي ولا الانتقالي ولاالحوثي او التحالف..جيش جرار يقتحم هذه المحافظة الجنوبية ويصيب السكان بالرعب والهلع ( 7 صور مخيفة )

2020/07/10 الساعة 09:11 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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