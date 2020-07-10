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كتب امير فتحي في الجمعة 10 يوليو 2020 04:11 صباحاً - شاهد .. الراقصة صافيناز تظهر منطقتها الحساسة بالكامل ورجال يرفعونها 2020/07/10 الساعة 05:00 صباحاً (الخليج مباشر) شاركت الفنانة الإستعراضية صافيناز، جمهورها بصورة جديدة عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، والتي أثارت جدل معجبيها. Advertisements وظهرت صافيناز، في الصورة وهي ترتدى بدلة رقص مثيرة ويحملها اثنين من أفراد فرقتها . وكتبت الراقصة تعليقا على الصورة : رقصنى يا جدع .

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