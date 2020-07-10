شكرا لمتابعة خبر عن قوات قبلية وعسكرية : تسقط طائرة حوثية مسيرة في قانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسقطت قوات قبلية وعسكرية طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي، في اليمن، بجبهة قانية محافظة البيضاء.

وبحسب المصادر ، فإن المسيرة الحوثية المفخخة تم اسقاطها في منطقة الرزان التابعة لمديرية ماهلية التي تحادد جبهة قانية.

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ومنذ العام 2019 صعدت جماعة الحوثي من عملياتها العسكرية بالطائرات المسيرة مستهدفة الأراضي السعودية وجبهات القتال في المحافظات التي تشهد مواجهات وأبرزها جبهة الساحل الغربي وجبهات مأرب والبيضاء.

ومنذ مطلع العام تم إسقاط عشرات الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية في الجبهات التي تشهد عمليات عسكرية ضد جماعة الحوثي.

كما أعلن التحالف العربي تدمير ورش ومصانع تعمل في تصنيع الطائرات المسيرة بغارات للطيران في العاصمة صنعاء.