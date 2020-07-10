شكرا لمتابعة خبر عن الوضع العسكري ينفجر في مديرية التربة .. بالتزامن مع اجتماع محافظة تعز باللجنة الأمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انفجر الوضع عسكريا في جبل صبران المطل على مدينة التربة، مركز مديرية الشمايتين، جنوبي محافظة تعز، بالتزامن مع اجتماع محافظ المحافظة نبيل شمسان، باللجنة الأمنية.

و قالت مصادر محلية أن اشتباكات اندلعت عصر الخميس، بين مسلحين من المنطقة و آخرين تم ادخالهم إلى معسكر جبل صبران قبل أيام.

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و أشارت المصادر إلى أن الاشتباكات تدور في الجهة الشرقية من معسكر جبل صبران، حيث ينتشر مسلحون من أبناء المنطقة يرفضون إدخال مسلحين إلى المعسكر التابع للواء 35 مدرع.

و أكدت المصادر أن الاشتباكات تستخدم فيها أسلحة متوسطة و خفيفة.

و كان من المقرر أن يغادر المسلحون الذين تم ادخالهم معسكر جبل صبران، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه و توجيهات المحافظ نبيل شمسان، التي قضت بعودة المسلحين و القوات التي قدمت إلى مدينة التربة إلى مواقعها السابقة بمدينة تعز.

يأتي ذلك فيما، عقدت اللجنة الأمنية بمدينة تعز، اليوم الخميس، إجتماعا برئاسة المحافظ نبيل شمسان وحضور قائد المحور نائب رئيس اللجنة الأمنية اللواء الركن خالد فاضل وقادة الوحدات الأمنية والعسكرية، وذلك لمناقشة مجمل الاوضاع الامنية والعسكرية.

وأقرت اللجنة إعداد خطة للانتشار الأمني في المدينة، وكذلك في التربة وكل المناطق المحررة، والعمل على إخراج العناصر المسلحة من التربة.

كما ناقش الإجتماع وضع جبهات القتال في المدينة وريفها، والاحتياجات اللازمة وعلى رأسها رواتب الجيش ومصاريف الجبهات المنقطعة، وضرورة معالجتها .