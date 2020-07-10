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صنعاء - ياسمين الخيامي - الجوازات السعودية تقصم ظهر المغتربين اليمنيين أصحاب هذه المهنة وترفض تجديد اقاماتهم الا بتنفيذ هذا الشرط التعجيزي الذي يستحيل تحقيقه

وضعت الجوازات السعودية شرط تعجيزي امام المغتربين اليمنيين العاملين في مهنة الهندسة . وطالبت الجوازات المهندسين ضرورة الحصول على ترخيص من هيئة المهندسين السعوديين لتجديد اقاماتهم وهو امر مستحيل الحصول عليه كون تلك المهنة تمت سعودتها بالكامل . Advertisements وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أنَّ إصدار رخصة من هيئة المهندسين السعوديين شرط لتجديد هوية مقيم بالنسبة للمهندسين العاملين بالمملكة. وذكرت الجوازات –عبر حسابها بتويتر- أنَّ «التعليمات تشترط إصدار رخصة من هيئة المهندسين السعوديين لتتمكن من تجديد هوية مقيم». وتابعت الجوازات أنّه يمكن التواصل مع الهيئة السعودية للمهندسين عبر الرقم الموحد (920020820). جاء ذلك ردًا على استفسار من مهندس مقيم يرغب في تجديد إقامته التي انتهت.

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