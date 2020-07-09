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عدن - ياسمين التهامي - الأميرة مها آل سعود تكشف عن تطورات وتغير خطير في هذة الجهة الحكومية .. وتتحدث عن أبرز مهام فريق عملها.. شاهد(فيديو)!

قالت الأميرة مها آل سعود، رئيس فريق العمل التاسع في مجموعة الفكر العشرين، إن هناك توصيات كثيرة مرتبطة بتقدم التنمية خصوصا في المجال التعليمي، لأن التعليم أساس لكافة المجالات في المجتمعات الإنسانية، لذا لابد من الاستثمار فيه.

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جديد اب برس

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وأضافت الأميرة في مداخلة عبر “سكاي بي” على القناة الإخبارية: “نحن بحاجة لإنشاء صندوق عالمي لدعم التعليم، زيادة تمويل البنية التحتية خصوصا في الدول الأكثر فقرا، وتوفير المعلمين ومهاراتهم، ودعم التعاون الدولي في مجال التعليم، وتشجيع التعليم في الطفولة المبكرة، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

وتابعت: لابد من استكشاف السياسات الكلي والجزئية في المجتمعات الشابة لمواجهة بطالة الشباب المرتفعة والمساعدة في توفير المهارات والفرص.

وأشارت إلى أن الهجرة الطوعية والقصرية تفاقمت الآن في ظل جائحة كورونا ، وهناك عوامل طبيعية دفعت السكان للهجرة، مضيفة: أخر تعداد كان ٢٧١ مليون شخص هاجروا ومنهم ٧١ مليون هاجروا قصرا وهم إما لاجئين أو نازحين أو يحاولون الهروب من مشاكل سياسية معينة في بلادهم.

وواصلت: سنوفر البحوث المدعومة بالأدلة حول أوضاع المهاجرين في البلدان المستضيفة وسيسعى هذا الفريق إلى فهم أفضل لآليات الهجرة والاستفادة من قصص النجاح.

وعن أبرز المهام المنوطة بفريق العمل الذي تترأسه، اختتمت: هناك الكثير يمكن تقديمه، المملكة ترعى حدث مهم ، وموضوع تطوير التعليم مهم جدا، وخرجنا بتوصيات جيدة، ونسعى كمجموعة إلى أن نكون حلقة وصل بين المفكرين والباحثين في العالم والهيئات ومجموعة دول العشرين.